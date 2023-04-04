В Ростове троих специалистов сферы связи будут судить за помощь телефонным мошенникам

Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону троих представителей сферы связи и IP-телефонии заподозрили в помощи телефонным мошенникам. Теперь это уголовное дело рассмотрит суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Дело завели по статье «Пособничество в мошенничестве» (части 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ). Задержанные - учредитель юрлица, оказывающего услуги связи и IP-телефонии, директор указанного общества и технический директор такой же организации, - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2021 года подозреваемые были пособниками при совершении телефонных мошенничеств. Уголовные дела в отношении аферистов, которые обманывали людей, уже вынесли в отдельное дело.

Предварительно, руководители организаций сферы связи предоставляли преступникам свои услуги, а также обеспечивали интернет-соединение и подачу трафика. Из-за этого обманщики могли звонить жертвам с подменных виртуальных телефонных номеров. От этого пострадали 23 жителя Ростовской области, у них похитили более 22 млн рублей.

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