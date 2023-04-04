Ростов-на-Дону вошел в топ-5 рейтинга самых комфортных городов России

Ростов-на-Дону по итогам 2022 года оказался пятым в стране по уровню комфортной жизни. К такому выводу пришли в Минстрое России после расчета индекса качества городской среды.

В рейтинге Ростов-на-Дону набрал 212 баллов и сейчас находится между Екатеринбургом и Нижним Новгородом. Город уступил первенство Нижнему Новгороду (214 баллов), Казани (216 баллов), Санкт-Петербургу (264 баллов) и Москве (299 баллов).

Добавим, индекс качества среды рассчитывают ежегодно. За 2022 год проверили показатели 1117 городов России. Список составили на основе данных, поступивших от различных ведомств, от МВД до Минкульта и Роспотребнадзора.

При расчете обращают внимание на шесть типов пространств: жилье, общественно-деловую и социальную инфраструктуру, зеленые территории, набережные, улицы и общегородское пространство.

Каждый пункт оценивают по показателям безопасности, комфорта, экологичности, идентичности, разнообразию, современности среды и эффективности власти. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, - 360. При этом, городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

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