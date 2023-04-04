В Ростовской области экс-глава Куйбышевского района получила 9 лет колонии

Приговор вынесли по трем уголовным статьям Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области экс-главу Куйбышевского района осудили на 9 лет колонии общего режима. Такой приговор вынесли сразу по трем уголовным статьям, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, в период с 2018 по 2021 год чиновница получила взятку от подрядчика за «совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта».После этого женщина «отмыла» поступившие финансы, выкупив на них квартиру в Ростове-на-Дону.

Кроме того, уверены в Следкоме, в сентябре 2019 года представительница власти заставила того же подрядчика отремонтировать крышу ее служебного жилья. На этот ремонт ушло более 440 тысяч рублей.

Когда эти факты вскрылись, было возбуждено уголовное дело. Чиновницу в итоге осудили за «Получение особо крупной взятки» (ч. 6 ст. 290 УК РФ), «Превышение полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и «Легализацию (отмывание) денег» (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Добавим, по данным пресс-службы областной прокуратуры, судебный вердикт пока не вступил в силу. Это значит, что подозреваемая еще может оспорить меру наказания.

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