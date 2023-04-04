В Ростове молодой мужчина разбился насмерть, выпав с балкона на припаркованную машину

ЧП произошло на улице Тибетской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на улице Тибетской неизвестный мужчина погиб после падения с балкона на припаркованный автомобиль. Об этом в одном из городских пабликов VK сообщила местная жительница.

Опубликованный пост женщина дополнила фотографией. На снимке видно самого погибшего, который оказался лежащим на земле, рядом с ним рассыпаны осколки стекла, стоят автомобили.

Случившееся удалось подтвердить в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- По факту обнаружения тела 25-летнего мужчины уже проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, похожие происшествия в донской столице регистрировали также в январе 2023 года. В первом случае погиб студент ЮФУ, во втором - скончалась молодая девушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На нескольких улицах в центре Ростова-на-Дону запретят остановку транспорта

Парковаться нельзя будет из-за нанесения разметки, а также для повышения пропускной способности улиц (подробности)