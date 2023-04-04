На нескольких улицах в центре Ростова-на-Дону запретят остановку транспорта

Запрет на парковку машин введут на участках Журавлева и Пушкинской Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 апреля 2023 года на некоторых улицах Ростова-на-Дону начнут запрещать парковку машин. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Так, с 8 апреля нельзя будет оставлять транспорт в переулке Журавлева, на участке от улицы Города Волос до Журавлева, 117, с западной стороны.

С 15 апреля по 15 мая в периоды с 20 часов вечера до 8 утра такие же ограничения будут действовать на улице Пушкинской, от Ворошиловского до Доломановского.

С 16 апреля парковаться нельзя будет на улице Пушкинской, в районе строений № 100-102.

Добавим, ранее стало известно, по каким улицам ограничат проезд во время забега «Ростовское кольцо».

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