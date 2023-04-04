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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:14

В Ростове-на-Дону до конца 2023 года появятся три стадиона

Самый крупный спортивный объект находится на бульваре Комарова
Лейла МИРИШОВА
Стадион на улице Зелёной достроят до конца июля

Стадион на улице Зелёной достроят до конца июля

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону до конца текущего года появятся три стадиона. Об этом 4 апреля в ходе расширенного планерного совещания сообщил начальник управления по физической культуре и спорту города Денис Браславский.

Он отметил, что первый стадион находится на Гребном канале. Объект небольшой и работы уже подходят к концу.

- Стадион на улице Зелёной завершим до конца июля. Самый большой объект будет на бульваре Комарова. Кроме полноразмерного футбольного поля там появится шесть беговых дорожек, - отметил Денис Браславский.

Третий стадион планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

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