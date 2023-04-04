В Ростове-на-Дону до конца 2023 года появятся три стадиона

Стадион на улице Зелёной достроят до конца июля
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону до конца текущего года появятся три стадиона. Об этом 4 апреля в ходе расширенного планерного совещания сообщил начальник управления по физической культуре и спорту города Денис Браславский.
Он отметил, что первый стадион находится на Гребном канале. Объект небольшой и работы уже подходят к концу.
- Стадион на улице Зелёной завершим до конца июля. Самый большой объект будет на бульваре Комарова. Кроме полноразмерного футбольного поля там появится шесть беговых дорожек, - отметил Денис Браславский.
Третий стадион планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2023 года.
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