В Новочеркасске женщина получила 7 лет колонии за попытку передачи взятки

Осужденную с крупной суммой денег задержали сотрудники УФСБ Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новочеркасске вынесли приговор по делу о покушении на посредничество во взяточничестве. Подсудимая получила 7 лет и 2 года колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.

По данным ведомства, в марте 2022 года женщина получила от сотрудника коммерческой фирмы 4,5 млн рублей. Эти деньги нужно было передать адвокату, а затем сотрудникам полиции для того, чтобы откупить директора фирмы от уголовного дела.

Известно, что «круговорот взятки» прервали еще в самом начале сотрудники УФСБ. Силовики поймали подозреваемую с поличным во время получения суммы.

В итоге злоумышленница попала под следствие и была осуждена. Отметим, итоговый вердикт к этому моменту в законную силу пока не вступил, поэтому женщина еще может оспорить свое наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области экс-глава Куйбышевского района получила 9 лет колонии

Этот приговор пока не вступил в силу, и подозреваемая еще может его оспорить (подробности)