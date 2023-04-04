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НовостиОбщество4 апреля 2023 16:23

В Ростове-на-Дону насчитали 313 аварийных домов

Из них только 24 объекта подлежат ремонту
Лейла МИРИШОВА
Сегодня в городе полностью расселены девять ОКН

Сегодня в городе полностью расселены девять ОКН

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону насчитали 313 аварийных домов. Об этом 4 апреля в ходе расширенного пленарного заседания рассказала замдиректора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Юлия Брюховецкая.

Она отметила, что из этого числа объектов в городе 289 подлежат сносу, а 24 относятся к объектам культурного наследия — их нужно реконструировать. Кроме того, еще 35 домов расселено, в их число входят и 10 объектов культурного наследия.

Сегодня в городе полностью расселены девять ОКН. В 2023 году эти объекты планируется законсервировать. На эти цели планируется выделить порядка 29,5 млн рублей. Часть средств администрация планирует получить от области.

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(Подробности)