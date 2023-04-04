Председателя Ростовского областного суда и ее заместителя заключили под домашний арест

Меру пресечения избрал Басманный суд Москвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председателя Ростовского областного суда и председателя регионального Совета судей, заключили под домашний арест. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По данным издания, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Поскольку делом занимаются правоохранители из Москвы, меру пресечения избрал Басманный суд.

Напомним, ранее стало известно об обысках у председателя Ростовского областного суда и председателя регионального совета судей. По данным источника, оперативные мероприятия были связаны с их профессиональной деятельностью.

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