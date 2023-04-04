Председателя Ростовского областного суда и ее заместителя заключили под домашний арест

Меру пресечения избрал Басманный суд Москвы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Председателя Ростовского областного суда и председателя регионального Совета судей, заключили под домашний арест. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
По данным издания, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Поскольку делом занимаются правоохранители из Москвы, меру пресечения избрал Басманный суд.
Напомним, ранее стало известно об обысках у председателя Ростовского областного суда и председателя регионального совета судей. По данным источника, оперативные мероприятия были связаны с их профессиональной деятельностью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове в доме председателя Совета судей прошли обыски
Мероприятия связаны с ее профессиональной деятельностью. (Подробности)