Донскую инициативу по упрощению трудоустройства подростков поддержали в Госдуме.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий устройство на работу несовершеннолетних. Ранее с данной инициативой на федеральный уровень обращалось донское Законодательное Собрание.
Согласно замыслу проекта, работодатель сможет заключить с подростком, достигшим 14-ти лет, трудовой договор с письменного согласия одного из родителей.
Отмечается, что ребенок может быть принят на работу только для выполнения легкого труда в свободное от учебы время.
Проект закона избавит от необходимости получить согласие органов опеки и попечительства и проводить медосмотр подростка.
По факту жалоб проверки организаций будут проводить надзорные органы.
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