Донскую инициативу по упрощению трудоустройства подростков поддержали в Госдуме. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий устройство на работу несовершеннолетних. Ранее с данной инициативой на федеральный уровень обращалось донское Законодательное Собрание.

Согласно замыслу проекта, работодатель сможет заключить с подростком, достигшим 14-ти лет, трудовой договор с письменного согласия одного из родителей.

Отмечается, что ребенок может быть принят на работу только для выполнения легкого труда в свободное от учебы время.

Проект закона избавит от необходимости получить согласие органов опеки и попечительства и проводить медосмотр подростка.

По факту жалоб проверки организаций будут проводить надзорные органы.

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