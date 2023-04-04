Донские волонтеры вяжут маскировочные сети в помощь участникам СВО. Фото: donland.ru

Волонтеры из Ростовской из Ростовской области вяжут маскировочные сети в помощь участникам спецоперации, сообщается на сайте правительства региона.

Добровольцы прошли обучение, после чего приступили к изготовлению изделий. Их нашим бойцам передают вместе с окопными свечами, буржуйками, одеждой и продуктами.

Масксети применяются для маскировки вооружения, военной техники и различных сооружений на фоне местности, растительного покрова от различных методов разведки противника.

Помимо этого, ребята занимаются плетением браслеты «выживальщика». Он является важным элементов экипировки.

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