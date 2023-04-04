В Ростовской области создали филиал фонда поддержки участников СВО. Фото: donland.ru

Президент России подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В Донском регионе организацией работы займется областная межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, сообщается на сайте правительства.

За каждым участником СВО и их семьями закрепят социального координатора фонда. В ближайшее время для них пройдет обучение.

Главной задачей органов власти Василий Голубев назвал создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников спецоперации и членов их семей.

Напомним, в марте в Ростовской области создали межведомственную комиссию по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Комиссия займется вопросами адресной поддержки и сопровождения военнослужащих и их родных, в том числе будет следить за работой реабилитационных центров, помогать в трудоустройстве. В состав комиссии вошли представители органов исполнительной власти, волонтерского движения, общественности, некоммерческих организаций.

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