Служба-122 приняла 90 тысяч обращений в Ростовской области за год. Фото: donland.ru

За год работы операторы-122 приняли более 90 тысяч обращений. А с момента начала работы горячей линии – более 300 тысяч, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Сегодня операторы отвечают на вопросы о порядке вступления в добровольцы, возможности связаться с мобилизованными родственниками и отправить посылку военнослужащему, находящемуся в зоне проведения СВО.

Вопросы, на которые нет ответа в базе, направляются в соответствующие ведомства.

Напомним, Служба-122 была создана в конце 2020 года для информирования дончан по вопросам распространения коронавируса. В апреле 2022 года Служба вошла в состав регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС. Опции Службы-122 позже были расширены, и консультироваться могли прибывшие из Донбасса граждане.

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