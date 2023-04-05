Мужчин, продавших прослушивающее устройство для сдачи экзамена на права, осудили в Ростове

За аферу со сдачей теоретической части экзаменов на права ростовчане предстали перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове двое мужчин стали фигурантами уголовного дела после того, как продали прослушивающее устройство, сообщили в областной ФСБ.

По данным ведомства, умельцы сами изготовили этот прибор. Купил прослушивающее устройство житель Азова, у которого никак не получалось сдать теоретическую часть экзамена на получение прав.

Вот только закамуфлированный прибор быстро обнаружили экзаменаторы.

В отношении продавцов прослушки завели дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

- Железнодорожный районный суд признал мужчин виновными, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ

Каждый из них должен заплатить штраф в размере сто тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«За изобретение ставлю пять, а по предмету — неуд!»: тракторист сдавал экзамены на права с радиошпаргалкой от бывшего полицейского

В Ростовской области тракторист пришел сдавать экзамен на права со шпионской техникой (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Штрафов на 1,6 миллиона рублей от ГИБДД накатал водитель-рекордсмен Ростовской области

Батайчанин должен оплатить 830 нарушений, иначе останется без автомобиля (подробнее)