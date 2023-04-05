Роспотребнадзор планирует привить от дифтерии 95% жителей Ростовской области

Дифтерия является опасным инфекционным заболеванием. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области роспотребнадзор планирует привить 95% жителей. На сайте регионального ведомства опубликовано соответствующее постановление, подписанное заместителем главного санитарного врача региона Екатериной Ергановой.

Согласно документу, особое внимание в этом вопросе необходимо уделить мигрантам, вахтовикам и другому кочующему населению. Рекомендуется принять дополнительные меры по профилактики дифтерии у определенных групп населения. Для этого необходимо выделить средства на закупку экспресс-тестов и вакцин.

Напомним, что дифтерия является опасным инфекционным заболеванием. Зачастую болезнь поражает ротоглотку, гортань, бронхи, а также кожу. Инфекция опасна тем, что передается воздушно-капельным путем.

В России вакцинация от дифтерии проводится на первом году жизни трижды, затем в полтора года, в 6 и в 14 лет, после чего взрослых прививают каждые 10 лет.

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