В Таганроге до 12 апреля перекрыли проезд по участку улицы Пальмиро Тольятти

Проезд запретили от 2-й Школьной до Дзержинского Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области жителей и гостей Таганрога предупреждают о перекрытии движения по улице Пальмиро Тольятти. Соответствующее объявление в социальных сетях опубликовали городские власти.

- До 12 апреля закрыт участок дороги на Пальмиро Тольятти от улицы 2-й Школьной до Дзержинского. Это связано с аварийными работами по замене участка водовода, - поясняет администрация.

Объездной маршрут для автобуса № 36 выглядит следующим образом: от улицы Дзержинского, далее 14-й Артиллерийский, Московская, 9-й Артиллерийский, 14-й Артиллерийский, Дзержинского и по обычной схеме маршрута.

Для других машин движение осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения.

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