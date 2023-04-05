В Таганроге до 12 апреля перекрыли проезд по участку улицы Пальмиро Тольятти

Проезд запретили от 2-й Школьной до Дзержинского
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростовской области жителей и гостей Таганрога предупреждают о перекрытии движения по улице Пальмиро Тольятти. Соответствующее объявление в социальных сетях опубликовали городские власти.
- До 12 апреля закрыт участок дороги на Пальмиро Тольятти от улицы 2-й Школьной до Дзержинского. Это связано с аварийными работами по замене участка водовода, - поясняет администрация.
Объездной маршрут для автобуса № 36 выглядит следующим образом: от улицы Дзержинского, далее 14-й Артиллерийский, Московская, 9-й Артиллерийский, 14-й Артиллерийский, Дзержинского и по обычной схеме маршрута.
Для других машин движение осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения.
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