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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:25

В Ростовской области нашли ДНК курицы в докторской колбасе

Ингредиент не был указан в маркировке
Лейла МИРИШОВА
Любой ингредиент необходимо заносить в маркировку.

Любой ингредиент необходимо заносить в маркировку.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в докторской колбасе нашли ДНК курицы. Об этом сообщили в Ростовском референтном центре Россельхознадзора.

Специалисты изучили состав колбасы и выяснили, что производитель заменил свинину курицей. В ведомстве отметили, что наличие не заявленной в составе мясной продукции ДНК другого вида животного может свидетельствовать как о возможной намеренной фальсификации, так и о случайной контаминации при производстве на технологической линии.

Данные о результатах проверки направили в областное управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования.

Отметим, что любой ингредиент необходимо заносить в маркировку. Не соблюдение правил может представлять опасность для жизни покупателей в случае аллергии на вид мяса.

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