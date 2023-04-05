В Ростове-на-Дону с ночи 5 апреля и до конца недели зарядят дожди

Дневная температура воздуха продержится на уровне +14 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прогнозируют период дождей. Осадки ожидаются в течение всей недели, до воскресенья, 9 апреля. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра.

Так, дожди могут зарядить уже в ночь с 5 на 6 апреля. Непогоду обещают как днем, так и ночью. Наибольшая вероятность осадков сохранится в четверг, 6 апреля.

Добавим, дневная температура воздуха в ближайшие пять дней продержится на уровне +14 градусов, по ночам будет около 6-8 градусов.

К слову, ранее начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова спрогнозировала к концу апреля летнюю жару до +28 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В майские праздники на участке М-4 «Дон» в Ростовской области снимут дорожные ограничения

Откроют отрезок пути в районе моста через Северский Донец, где сейчас идет ремонт (подробности)