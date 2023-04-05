В Ростовской области после ДТП автобус «Москва - Ставрополь» поставили на колеса

Автобус подняли с помощью троса и спецтехники. Фото: управления МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» с помощью спецтехники смогли поставить на колеса рейсовый автобус, который попал в аварию утром 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

Экстренное ведомство распространило видео с подъемом транспорта. Автобус удалось на тросе вытащить из кювета и перевернуть. Заметно, что машина из-за ДТП получила механические повреждения, оказались выбиты боковые стекла.

Напомним, дорожное происшествие с участием автобуса «Москва - Ставрополь» произошло на территории Чертковского района.

По предварительным данным УГИБДД, 53-летний водитель не справился с управлением, из-за этого маршрут слетел на обочину и опрокинулся. В этот момент в салоне находились 32 пассажира, двое из них - 43-летний мужчина и 73-летняя женщина - с травмами попали в больницу.

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