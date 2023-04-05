В Ростове домашних животных можно будет бесплатно привить от бешенства

Всего должны работать 20 мобильных пунктов вакцинации Фото: Артем КИЛЬКИН

С 8 апреля по 10 июня в разных районах Ростова-на-Дону можно будет бесплатно привить от бешенства домашних собак и кошек. Всего должны работать около 20 мобильных пунктов вакцинации, говорится на сайте донского правительства.

Узнать передвижные пункты можно будет по логотипу государственной ветеринарной службы. Машины планируют выпускать по маршрутам с 12 до 14 часов. Опубликовали также схему движения специального транспорта.

- Ветврачи станции по борьбе с болезнями животных проведут бесплатную иммунизацию. Для этого используют российский препарат. Отечественная вакцина соответствует всем нормам, а также безопасна для здоровья и жизни питомцев, - добавили власти.

Жителям Дона рекомендуют прививать домашних животных от бешенства каждый год, вне зависимости от того, контактируют ли они с другими животными или нет. Вакцинация необходима даже тем пушистикам, которые не выходят на улицу.

АЛЛО!

Уточнить график работы мобильных пунктов вакцинации можно по телефонам:

- проспект Кировский, 106, телефон: 264-68-19;

- улица Катаева, 232, телефон: 267-66-50;

- улица 2-я Краснодарская, 39, телефон: 222-33-68;

- улица Брестская, 2/81, телефон: 206-14-50;

- улица Венеры, 21, телефон: 270-03-93.

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