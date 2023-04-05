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НовостиОбщество5 апреля 2023 12:07

В Ростове домашних животных можно будет бесплатно привить от бешенства

По улицам города будут курсировать передвижные пункты вакцинации
Ангелина СКИБА
Всего должны работать 20 мобильных пунктов вакцинации

Всего должны работать 20 мобильных пунктов вакцинации

Фото: Артем КИЛЬКИН

С 8 апреля по 10 июня в разных районах Ростова-на-Дону можно будет бесплатно привить от бешенства домашних собак и кошек. Всего должны работать около 20 мобильных пунктов вакцинации, говорится на сайте донского правительства.

Узнать передвижные пункты можно будет по логотипу государственной ветеринарной службы. Машины планируют выпускать по маршрутам с 12 до 14 часов. Опубликовали также схему движения специального транспорта.

- Ветврачи станции по борьбе с болезнями животных проведут бесплатную иммунизацию. Для этого используют российский препарат. Отечественная вакцина соответствует всем нормам, а также безопасна для здоровья и жизни питомцев, - добавили власти.

Жителям Дона рекомендуют прививать домашних животных от бешенства каждый год, вне зависимости от того, контактируют ли они с другими животными или нет. Вакцинация необходима даже тем пушистикам, которые не выходят на улицу.

АЛЛО!

Уточнить график работы мобильных пунктов вакцинации можно по телефонам:

- проспект Кировский, 106, телефон: 264-68-19;

- улица Катаева, 232, телефон: 267-66-50;

- улица 2-я Краснодарская, 39, телефон: 222-33-68;

- улица Брестская, 2/81, телефон: 206-14-50;

- улица Венеры, 21, телефон: 270-03-93.

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