Жителя Ростовской области признали виновным в незаконном хранении гранаты Ф-1

Дело рассматривали в нескольких судах, теперь вердикт вынесет коллегия присяжных Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Ростовской области признали виновным в незаконном приобретении и хранении гранаты Ф-1. Но подозрения в попытке убийства с помощью боеприпаса пока считают недоказанными, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, речь идет о деле, которое рассматривают в разных судах уже с лета 2022 года.

Известно, что подозреваемый якобы нашел в одном из парков Ростова-на-Дону гранату и спрятал ее у себя. Предварительно, мужчина не вспоминал о своей находке до тех пор, пока не решил устроить расправу. По данным следствия, он «подложил Ф-1 под днище автомобиля потерпевшего, взведя ее в боевое положение».

- 31 марта 2023 года в Неклиновском районном суде коллегия присяжных признала подозреваемого виновным в приобретении и хранении взрывного устройства. При этом покушение на убийство посчитали недоказанным, - прокомментировали в пресс-службе судов региона.

Добавим, новое слушание по уголовному делу назначили на 6 апреля 2023 года.

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Официальных комментариев по этому инциденту не поступало (подробности)