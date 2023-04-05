С начала года в Ростовской области нашли 36 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Рядом с боеприпасами нужно быть осторожными Фото: Александр БОЙКО

С начала 2023 года в Ростовской области обнаружили 36 взрывоопасных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.

- Ростовская область отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, но на территориях, где шли бои, все еще продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику. Только в прошлом году обезвредили 363 опасных предмета, - сообщил Сергей Бодряков.

В этом году находки регистрировали в Ростове-на-Дону, Красносулинском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах.

Жители Дона должны помнить, что рядом с любыми боеприпасами, даже безопасными на вид, нужно быть очень осторожными. Такие вещи нельзя поднимать, разбирать или класть в костер. Следует сразу же сообщать о находках по номеру «112».

Напомним, боевые действия на территории Ростовской области шли с октября 1941 года по август 1943 года. По интенсивности сражений и количеству войск, задействованных в регионе, аналогов в истории Великой Отечественной войны нет.

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