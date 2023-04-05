Прокуратура Ростова внесла представление Алексею Логвиненко из-за работы транспорта

Прокуратура Ростова внесла представление Алексею Логвиненко из-за плохой работы транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Ростова подтвердила неисправность машин и несоблюдение графиков. По итогам проверки на имя главы администрации города Алексея Логвиненко было вынесено представление.

Ответ прокуратуры на свой запрос опубликовал депутат Законодательного Собрания региона Евгений Федяев.

Не исполняли муниципальные контракты компании ООО РТК, ЮТК, ТрансЭкспорт и АТП №5.

- Факт необеспечения выпуска подвижного состава в количестве, предусмотренном контрактами, явился основанием для внесения главе администрации Ростова представления, которое рассмотрено и удовлетворено, - сказано в ответном письме.

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