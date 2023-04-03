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НовостиОбщество3 апреля 2023 16:34

Правительство России выделило средства Ростовской области на электробусы

Субсидия составит более 18 млрд рублей
Полина ШЕВЧЕНКО
Правительство России выделило средства Ростовской области на электробусы.

Правительство России выделило средства Ростовской области на электробусы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На развитие инфраструктуры автомобильного и электрического транспорта Ростовской области с 2023 по 2025 гг. правительство России выделит более 18 млрд рублей, следует из документов кабмина.

Так, в 2023 году в регион будет направлено 3 млрд, в 2024 году – 8,2 млрд и 7,5 млрд - в 2025 году.

Вместе с донским регионом субсидии получат Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Саратовская и Ярославская области.

Ранее стало известно, что в 2023 году для трех городов Ростовской области планируют закупить 40 электробусов. Часть машин получит Ростов-на-Дону, по десять отправят в Таганрог и Волгодонск.

Также в Ростове намерены провести масштабное обновление трамвайных путей. Всего привести в порядок планируют 119 км линий. Работы должны начать уже в апреле 2023 года.

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