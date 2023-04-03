Правительство России выделило средства Ростовской области на электробусы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На развитие инфраструктуры автомобильного и электрического транспорта Ростовской области с 2023 по 2025 гг. правительство России выделит более 18 млрд рублей, следует из документов кабмина.

Так, в 2023 году в регион будет направлено 3 млрд, в 2024 году – 8,2 млрд и 7,5 млрд - в 2025 году.

Вместе с донским регионом субсидии получат Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Саратовская и Ярославская области.

Ранее стало известно, что в 2023 году для трех городов Ростовской области планируют закупить 40 электробусов. Часть машин получит Ростов-на-Дону, по десять отправят в Таганрог и Волгодонск.

Также в Ростове намерены провести масштабное обновление трамвайных путей. Всего привести в порядок планируют 119 км линий. Работы должны начать уже в апреле 2023 года.

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