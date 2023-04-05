Пятилетний ребенок погиб в ДТП на трассе Ростов-Ставрополь. Фото: Сергей ГАПОН

5 апреля на 35 км автодороги Ростов-Ставрополь произошло ДТП с участием легковушек и КамАЗа, в результате которого погиб пятилетний ребенок, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил касательное столкновение с автомобилем Lada Priora, в результате чего водитель Lada Priora потерял управление и столкнулся со встречным КамАЗом.

В результате ДТП 28-летний водитель автомобиля Lada Priora получил травмы и был госпитализирован. Пятилетний пассажир скончался на месте происшествия. Установлено, что ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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