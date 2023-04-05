В Волгодонске пожилой водитель иномарки проехал на красный и устроил ДТП

Авария произошла на пересечении Степной и Максима Горького. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Волгодонске пожилой мужчина за рулем иномарки устроил ДТП на перекрестке дорог. Это произошло утром 5 апреля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, около 8:40 на пересечении Степной и Максима Горького 71-летний владелец Skoda Octavia проехал на красный свет и зацепил Volkswagen Tiguan под управлением 38-летнего водителя.

- Из людей никто не пострадал, только машины получили механические повреждения. Сейчас ситуацию уже выясняют сотрудники полиции, - рассказали в УГИБДД.

Напомним, ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» в Черковском районе опрокинулся автобус с 32 пассажирами. В этой аварии пострадали два человека, они попали в больницу.

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