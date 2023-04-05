Ростовчане начали жаловаться на температуру в салонах автобусов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ростовчане начали жаловаться на некомфортную температуру в салонах автобусов. Ситуацию прокомментировали в городском Департаменте транспорта.
Отмечается, что все обращения рассматриваются и проводятся соответствующие проверки.
С водителями уже проведены беседы о соблюдении правил пассажирских перевозок и должностной инструкции.
В сообщении говорится, что при наличии некомфортной температуры в общественном транспорте необходимо обратиться к водителю. В случае отказа ростовчанам предлагают позвонить в кол-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками по телефону 8-800-222-76-76.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура Ростова внесла представление Алексею Логвиненко из-за работы транспорта
Не исполняли муниципальные контракты компании ООО РТК, ЮТК, ТрансЭкспорт и АТП №5 (подробности)