Ростовчане начали жаловаться на температуру в салонах автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчане начали жаловаться на некомфортную температуру в салонах автобусов. Ситуацию прокомментировали в городском Департаменте транспорта.

Отмечается, что все обращения рассматриваются и проводятся соответствующие проверки.

С водителями уже проведены беседы о соблюдении правил пассажирских перевозок и должностной инструкции.

В сообщении говорится, что при наличии некомфортной температуры в общественном транспорте необходимо обратиться к водителю. В случае отказа ростовчанам предлагают позвонить в кол-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками по телефону 8-800-222-76-76.

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