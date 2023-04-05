В Ростовской области выявили 14, 6 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ

В Ростовской области выявили 14, 6 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 13 неделю с 27 марта по 2 апреля в Ростовской области было зарегистрировано 14 628 случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Это на 5,4 % ниже эпидемического порога, сообщает Роспотребнадзор.

Показатель заболеваемости ниже уровня 12 недели 2023 с темпом снижения на 8,7 %.

При проведении обследования больных гриппом и ОРВИ на 13 неделе в 34,3 % от всех положительных находок выявлен вирус гриппа.

Ранее стало известно, что в Ростовской области Роспотребнадзор планирует привить от дифтерии 95% жителей. Отмечается, что особое внимание в этом вопросе необходимо уделить мигрантам, вахтовикам и другому кочующему населению. В России вакцинация от дифтерии проводится на первом году жизни трижды, затем в полтора года, в 6 и в 14 лет, после чего взрослых прививают каждые 10 лет.

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