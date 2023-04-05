Три района Ростова почти на две недели останутся без горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с подготовкой теплосетей к новому отопительному сезону три района Ростова-на-Дону почти отключат от горячего водоснабжения, сообщили в «Ростовских тепловых сетях».

Гидравлическую опрессовку тепловых сетей специалисты проведут в течение 12 дней, с 17 по 28 апреля.

В связи с этим горячее водоснабжение будет отсутствовать по следующим улицам:

в Северном жилом массиве отключения ожидаются в пределах улиц: Капустина, Пацаева, Бульвара Комарова, улиц Стартовой, Планетной, Орбитальной, улиц Венеры, Каракумской, проспектов Королева и Космонавтов, улицы Волкова;

в районе «Темерник» горячую воду отключат в пределах улиц: Лелюшенко, Миронова и Думенко;

в районе проспекта Ленина воду греть в тазиках придется жителям в пределах улиц: Нансена, переулка Ахтарского, улиц Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, проспекта Ленина, улиц Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекта Нагибина, улиц Новаторов, Врубовой и переулка Актюбинского.

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