Госавтоинспекиця устанавливает личность водителя, наехавшего на несовершеннолетнего пешехода в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 апреля в 13.50 в Ростове в районе дома 28/131 по улице Зрелищной произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний пешеход, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по улице Зрелищной в направлении улицы Вавилова, наехал на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал ребенок.

Госавтоинспекция по Ростовской области призывает откликнуться очевидцев происшествия. Граждан просят обращаться по телефону 8 (863) 249-34-04.

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