В Ростовской области бизнесмена уличили в невыплате 54 млн рублей таможенных платежей

Криминалисты выяснили, что товар поступил из Бразилии. Фото: сайт Южного таможенного управления

В Ростовской области владельца крупной партии табачной смеси уличили в невыплате 54 млн рублей таможенных платежей. Теперь нарушитель ответит перед законом по уголовной статье, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

По данным ведомства, разбирательства начались после проверки на складах в Таганроге. Там обнаружили незадекларированную партию товара.

Криминалисты выяснили, что коробки поступили из Бразилии, но владелец настойчиво указывал на производителя в России. Причем сам «производитель» в итоге опроверг деловые контакты с предпринимателем из Таганрога.

- Ростовские таможенники установили, что с февраля 2019 по сентябрь 2021 года через границу было незаконно перемещено 12 тонн сырья для производства табачных изделий. Владелец не выплатил таможенные пошлины, налоги и акциз, - пояснили в Южном таможенном управлении.

Нарушителю по части 2 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей») грозят штрафные санкции или срок до 5 лет тюрьмы.

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