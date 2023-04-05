Жители Ростова смогут пожаловаться по горячей линии на отказ школ в приеме детей

Обращения будут принимать на этой неделе, в пятницу Фото: Иван ПРОХОРОВ

7 апреля в Ростове-на-Дону откроют горячую линию для людей, чьим детям необоснованно отказали при приеме в образовательные учреждения. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

- Жалобы планируют принимать сотрудники прокуратуры. Звонить можно будет с 9 до 16:45 (перерыв с 13 часов до 13:45), - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля некоторые жители Левенцовского микрорайона оказались недовольны тем, что в школе № 115 их детям не хватило мест. Ростовчане заявили, что во время приема приоритет отдавали ребятам из льготных категорий. К слову, позже городские власти сообщили, что первоклашек все еще готовы набрать в школах № 117, 112 и 103.

АЛЛО!

Пожаловаться на проблемы с записью детей в школах можно по телефону: 210-55-01 (внутренний 106)

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