В Ростове на Менжинского из-за нарушения ПДД столкнулись три иномарки

Столкновение машин зафиксировали на Менжинского. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове на Менжинского из-за нарушения ПДД столкнулись сразу три автомобиля. Предварительные причины произошедшего уже озвучили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Как уточнили в ведомстве, аварию зафиксировали около 9 вечера 5 апреля. Известно, что 26-летняя владелица Kia Rio, по непонятной пока причине, проехала на красный свет и врезалась в Ford Focus. После этого Kia отлетела на Chevrolet Cruze. В этом ДТП никто не пострадал, но машины получили повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям, что за рулем нужно строго соблюдать правила дорожного движения. Необходимо всегда следить за скоростью и боковым интервалом. Нельзя отвлекаться за рулем на беседы или гаджеты, также не следует совершать резкие необдуманные маневры.

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