В Волгодонске владелица иномарки снесла ограждение и дорожный знак

Аварию зарегистрировали на пересечении Максима Горького и Вокзального. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Волгодонске 55-летняя женщина за рулем иномарки во время поездки снесла дорожное ограждение. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, в аварию попала владелица Kia Sportage. Предварительно, женщина не справилась с управлением и на пересечении Максима Горького и Вокзального зацепила ограждение, а также дорожный знак пешеходного перехода.

- Это произошло сегодня, 5 апреля, около 9 утра. В аварии никто не пострадал, но сама машина получила повреждения. Этим делом уже занимаются сотрудники полиции, - отметили в УГИБДД.

Добавим, сегодня же в Волгодонске 71-летний водитель Skoda Octavia устроил ДТП на перекрестке Степной и Максима Горького.

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