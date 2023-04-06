В Ростове во время «Месячника чистоты» вывезли больше 1200 тонн мусора

Отметим, что «Месячник чистоты» стартовал 20 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону во время «Месячника чистоты» вывезли больше 1200 тонн мусора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Совместными усилиями ростовчан и коммунальных служб удалось очистить от мусора больше 1500 квадратных метров. По словам главы администрации, в уборке задействовано больше 100 единиц спецтехники.

- С начала года подрядная организация ООО «ГК «Чистый город» собрала и утилизировала 39 827,6 м3 отходов, в том числе с территорий, прилегающих к местам накопления ТКО. Для повышения эффективности работы компания увеличила транспортный парк, дополнительно привлекла на работу водителей, оптимизировала маршруты следования спецтехники. Чистые улицы, опрятные дворы – наша общая цель, - сообщил сити-менеджер.

Отметим, что «Месячник чистоты» стартовал 20 марта. Такие акции помогают в воспитании бережного отношения к окружающей среде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане начали жаловаться на температуру в салонах автобусов

В дептрансе предложили сообщать об этом в Городской центр управления пассажирскими перевозками

(Подробности)