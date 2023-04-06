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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 11:30

В Ростовской области замдиректора стройфирмы осудили за крупную взятку полицейскому

Мужчину задержали с поличным при попытке передать 1,5 млн рублей
Ангелина СКИБА
Приговор вынесли в Миллеровском районном суде

Приговор вынесли в Миллеровском районном суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области замдиректора коммерческой строительной фирмы осудили за дачу взятки полицейскому. Теперь за полуторамиллионный подкуп мужчина должен выплатить государству более 3 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Приговор вынесли в Миллеровском районном суде по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Утвердили штраф в 3,1 млн рублей. Также у фигуранта дела конфискуют все деньги, которые являются доказательством преступления, - прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, мужчину задержали с поличным при попытке передать 1,5 млн рублей сотруднику управления экономической безопасности МВД. Представитель строительной фирмы предполагал, что с помощью денег сможет избежать «проверки объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на территории Ростовской области».

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