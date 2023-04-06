По итогам года аграрии Ростовской области собрали 15,4 млн тонн Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По итогам 2022 года в Ростовской области превысили исторический максимум по сбору зерновых культур. Результат - 15,4 млн тонн, рассказал во время своего ежегодного отчета губернатор Василий Голубев.

- Донские аграрии сработали на пять с плюсом и внесли очередной весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, - отметил Василий Голубев.

Глава региона добавил, что индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам года составил 110,1 %. Зафиксировали прирост по картофелю, овощам, масличным культурам. На 21 % увеличилось производство яиц и мяса, а также на 9 % повысилась выработка пищевых продуктов в целом.

Высокие результаты губернатор связал с «системной поддержкой отрасли». В 2022 году на развитие АПК было выделено свыше 5,5 млрд рублей. Также еще 3,2 млрд рублей было направлено на улучшение жизни в сельских территориях.

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