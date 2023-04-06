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НовостиЭкономика6 апреля 2023 13:21

В Ростовской области превысили исторический максимум по сбору зерновых культур

Сфера АПК в целом на Дону показала высокие результаты по итогам 2022 года
Ангелина СКИБА
По итогам года аграрии Ростовской области собрали 15,4 млн тонн

По итогам года аграрии Ростовской области собрали 15,4 млн тонн

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По итогам 2022 года в Ростовской области превысили исторический максимум по сбору зерновых культур. Результат - 15,4 млн тонн, рассказал во время своего ежегодного отчета губернатор Василий Голубев.

- Донские аграрии сработали на пять с плюсом и внесли очередной весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, - отметил Василий Голубев.

Глава региона добавил, что индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам года составил 110,1 %. Зафиксировали прирост по картофелю, овощам, масличным культурам. На 21 % увеличилось производство яиц и мяса, а также на 9 % повысилась выработка пищевых продуктов в целом.

Высокие результаты губернатор связал с «системной поддержкой отрасли». В 2022 году на развитие АПК было выделено свыше 5,5 млрд рублей. Также еще 3,2 млрд рублей было направлено на улучшение жизни в сельских территориях.

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