Губернатор Василий Голубев объяснил «отсутствие» школ на окраинах Ростова

В 2023 года возводят больше школ, чем за пять предыдущих лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нехватка школ на окраинах Ростова образовалась из-за застройщиков, которые возводили микрорайоны без социальных учреждений. Такое заявление сегодня, 6 апреля, в ходе своего ежегодного отчета озвучил губернатор Василий Голубев.

- Если погрузиться в историю, многое будет понятно. Примерно в 2009-2010 годах те, кто строил микрорайоны, заключали соглашения на строительство, не упоминая о социалке. Просто квадратные метры возводили. Поэтому сегодня администрация Ростова и правительство области догоняют ситуацию, - прокомментировал Василий Голубев.

При этом глава региона отметил, что не стоит спрашивать, почему нет объектов, а лучше узнать, как решается вопрос.

- На мой взгляд, уже сейчас можно сказать, что эффективно строятся школы, детские сады и другие социальные объекты. Сегодня новые районы мы не осваиваем и не будем осваивать без договоренностей о комплексном развитии территорий. Вы это увидите на левобережье и на территории старого аэропорта, там все будет работать синхронно, - подчеркнул Василий Голубев.

На окраинах города, по мнению губернатора, нужно продолжать строить образовательные учреждения, так как это уже дает результаты. Например, как в Суворовском микрорайоне.

В других районах Дона при застройке территорий также всегда следует продумывать варианты строительства детсадов и школ. Эти учреждения, отметил глава региона, должны возводить быстрее остальных социальных организаций.

- За 5 лет численность обучающихся у нас увеличилась на 45,3 тысячи человек. Мы создали 16 тыс дошкольных мест, ввели в эксплуатацию 61 детский сад. Имеется 15 новых школ. Мы в этом году строим больше школ, чем за 5 предыдущих лет, - добавил Василий Голубев.

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