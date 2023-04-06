В Новочеркасске 8 лет колонии получила женщина, зарезавшая собутыльника

Она нанесла несколько ударов. От ранений бедолага скончался на месте происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске вынесли приговор женщине, зарезавшей собутыльника. Горожанку обвиняли по статье «Убийство». Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Трагедия произошла в октябре 2022 года. Как-то вечером местная жительница выпивала со своим 40-летним знакомым. Слово за слово, и пара начала ругаться. Атмосфера накалялась, собутыльники стали говорить на повышенных тонах. Когда алкоголь ударил в голову, женщина схватила нож и набросилась на знакомого. Она нанесла несколько ударов. От ранений бедолага скончался на месте происшествия.

Вскоре правоохранители задержали местную жительницу по подозрению в убийстве. Пока шло следствие, она находилась в СИЗО. По информации СУ СКР по Ростовской области, суд признал ее виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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