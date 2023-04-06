Медикам оставалось лишь констатировать смерть рабочего.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Волгодонске мужчина умер во время работы на стройке. Трагедия произошла в четверг, 6 апреля, днем. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" рассказали очевидцы произошедшего.
Мужчина работал на строящейся школе в квартале В-9. По словам очевидцев, во время рабочего дня он решил присесть отдохнуть и неожиданно упал без сознания. На место происшествия сразу же вызвали скорую помощь и правоохранительные органы. Но мужчина скончался на месте. Медикам оставалось лишь констатировать смерть рабочего.
"КП - Ростов-на-Дону" обратилась за комментарием в ГУ МВД по Ростовской области по факту произошедшего. В пресс-службе донского главка обещали уточнить информацию.
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