Медикам оставалось лишь констатировать смерть рабочего. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгодонске мужчина умер во время работы на стройке. Трагедия произошла в четверг, 6 апреля, днем. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" рассказали очевидцы произошедшего.

Мужчина работал на строящейся школе в квартале В-9. По словам очевидцев, во время рабочего дня он решил присесть отдохнуть и неожиданно упал без сознания. На место происшествия сразу же вызвали скорую помощь и правоохранительные органы. Но мужчина скончался на месте. Медикам оставалось лишь констатировать смерть рабочего.

"КП - Ростов-на-Дону" обратилась за комментарием в ГУ МВД по Ростовской области по факту произошедшего. В пресс-службе донского главка обещали уточнить информацию.

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