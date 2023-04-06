В Элисте компания затолкала мужчину в багажник, а после избила и ограбила

Избитого затолкали в багажник и вывезли в другой район города. Фото: Евгения ГУСЕВА

Возможно, эти четверо жителей Элисты — пересмотрели фильмы Квентина Тарантино и стали фанатами его «фирменных» кадров, когда жертва смотрит на похитителей из багажника. Мужчины попали на скамью подсудимых за то, что избили человека, затолкали и отвезли в неизвестном ему направлении.

Чем дальше следователи копали, тем больше любопытных фактов узнавали. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

ИЗБИЛИ — И В БАГАЖНИК

Дело, о котором пойдет речь, случилось еще два года назад, в мае 2021 года. Ночью во дворе жилого дома в одном из микрорайонов Элисты компании из четверых парней возрастом от 21 до 26 лет чем-то не приглянулся 35-летний мужчина. Завязался конфликт. События развивались мгновенно. Молодые люди схватили то, что под руку попалось в качестве оружия, и избили «неприятеля».

После этого они затолкали мужчину в багажник автомобиля и перевезли на участок в пятом микрорайоне Элисты. Там продолжили его избивать, а после бросили на месте и уехали.

При этом один из четверых участников, пользуясь беспомощным состоянием мужчины, отнял у него мобильный.

Во время конфликта во дворе клуба мужчина достал нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пострадавшему 35-летнему мужчине удалось спастись: медики оказали ему помощь.

НАПАЛ С НОЖОМ В КЛУБЕ

Когда правоохранителям стало известно о случившемся, было возбуждено уголовное дело по целому ряду статей, и началось расследование. В ходе него всплыл еще один эпизод, в котором главную роль исполнил один из участников той же четверки.

За три с лишним месяца до избиения элистинца безработный молодой мужчина в одном из ночных клубов достал складной нож и напал на незнакомца.

- Опрос свидетелей, места происшествия и экспертиз позволили изобличить местных жителей в совершении преступлений, несмотря на их активное противодействие, - прокомментировали в СК по региону. - Были установлены все обстоятельства произошедшего.

Мужчин приговорили от 9 месяцев принудительных работ до 7 лет в колонии строгого режима. У них есть время обжаловать решение суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОГУТ ОБЖАЛОВАТЬ ПРИГОВОР

- В зависимости от роли каждого из четверых участников, они признаны виновными по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Грабеж», а также «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц», - перечислили внушительный список в следкоме Калмыкии.

Приговором Элистинского городского суда, один из них приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальным назначено наказание в виде девяти месяцев принудительных работ.

Добавим, что приговор в законную силу еще не вступил, и у осужденных есть время его обжаловать.

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