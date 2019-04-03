В Ростове-на-Дону полицейский проехал несколько улиц на багажнике машины нарушителей

Сегодня утром, 3 апреля, в Ростове произошел курьезный случай. Несколько очевидцев видели, как по улицам западного жилого массива города ехала белая "Лада Приора" с сотрудником полиции на багажнике. Ее преследовала патрульная машина с включенной сиреной и требованиями остановиться. Позже в социальных сетях появились видео этого инцидента. Свидетели рассказали, что сотрудник ППС попытался остановить машину закладчиков наркотиков голыми руками, но у него ничего не вышло. В итоге страж порядка упал на проезжую часть и получил травмы, а подозреваемые скрылись.

Погоня на ЗЖМ. Полицейский едет на багажнике автомобиля уходящего от погони - 03.04.19 .Это Ростов-на-Дону!

В пресс-службе главка донской полиции "Комсомолке" отчасти подтвердили эту историю, добавив, что сейчас ведется розыск дерзких нарушителей.

- В ходе патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на людей, которые попытались скрыться, как только увидели полицейских. Уходя на автомобиле "Лада Приора", граждане врезались в препятствие, - рассказали в Главном управлении МВД по Ростовской области. - Когда к машине подошел полицейский, та продолжила движение задним ходом, толкнув сотрудника, который, чтобы не упасть, схватился за багажник. Некоторое время автомобиль двигался вперед с держащимся за него полицейским. Затем сотрудник ППС упал на проезжую часть, а "Лада Приора" скрылась.

rostov_roads ППСник пытался остановить машину закладчиков голыми руками.

Комментируя происшествие в социальных сетях, ростовчане пишут, что на улицы как будто вернулись "лихие 90-ые". Люди критикуют полицейских за мягкотелость, призывая поступать с преступниками гораздо жестче. В данном случае, по мнению многих горожан, стражи порядка должны были открыть огонь по колесам авто, а не упрашивать нарушителей остановиться.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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Вечером, 7 февраля, в Ростове произошла перестрелка, в которой погиб, как минимум, один человек. По информации, которая просочилась в социальные сети из правоохранительных органов, все началось возле ресторана на проспекте Космонавтов. Там, около 19 часов вечера, повздорили две компании. Взаимные претензии переросли в драку, а затем кто-то из дебоширов достал пистолет и открыл огонь. (подробности)