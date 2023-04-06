Ветеринар объяснил ростовчанам, почему кошки сбегают из квартиры

Ветеринар советует стерилизовать питомцев, чтобы избежать их побега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Ростова рассказали, почему кошки сбегают из дома. Об этом сообщил портал NEWS.RU со ссылкой на ветеринара Богдана Галкина.

По словам эксперта, как только дверь в квартиру открывается, то в дом сразу попадет множество запахов, которые привлекательны для хвостатых.

- У представителей семейства кошачьих очень развито обоняние, и запахи, различные ароматы помогают животным в адаптации, освоении окружающей среды. Большинство кошачьих любит осваивать новую территорию или побегать за птицами и мышками. В период половой охоты коты и кошки так же стремятся покинуть свою территорию в надежде найти себе пару, — рассказал ветеринар.

Если кошке или коту дома стало некомфортно, например, если хозяева решили завести еще одного питомца, то они могут пойти на поиски другого места обитания.

- Улица может быть опасна для животного, особенно если кошка к ней не привыкла и растерялась, - добавил эксперт.

Ветеринар советует стерилизовать питомцев, чтобы избежать их побега.

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