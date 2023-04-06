В Ростове-на-Дону в маршруты автобусов добавят остановку на Центральном областном вокзале

Необходимо выбрать и места стоянки автобусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове в маршруты автобусов добавят остановку на Центральном областном вокзале, который планируют открыть на проспекте Шолохова. Об этом сообщили на сайте регионального Минтранспорта.

По информации ведомства, сегодня специалисты занимаются разработкой схемы движения транспорта. Также они рассматривают возможность заезда некоторых автобусов на территорию автовокзала. Для этого необходимо выбрать и места стоянки автобусов.

В ближайшее время местные власти и сотрудники ГИБДД проведут выезд на территорию для исследования трафика и выбору оптимальных маршрутов.

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