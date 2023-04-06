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НовостиОбщество6 апреля 2023 19:34

В Ростове-на-Дону в маршруты автобусов добавят остановку на Центральном областном вокзале

Для реализации проекта необходимо предусмотреть места для стоянки автобусов
Лейла МИРИШОВА
Необходимо выбрать и места стоянки автобусов.

Необходимо выбрать и места стоянки автобусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове в маршруты автобусов добавят остановку на Центральном областном вокзале, который планируют открыть на проспекте Шолохова. Об этом сообщили на сайте регионального Минтранспорта.

По информации ведомства, сегодня специалисты занимаются разработкой схемы движения транспорта. Также они рассматривают возможность заезда некоторых автобусов на территорию автовокзала. Для этого необходимо выбрать и места стоянки автобусов.

В ближайшее время местные власти и сотрудники ГИБДД проведут выезд на территорию для исследования трафика и выбору оптимальных маршрутов.

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