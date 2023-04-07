С 1 мая в Ростовской области изменят порядок доставки пенсий

С 1 мая эти обязанности будут только у Почты России. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области с 1 мая изменят порядок доставки пенсии. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Жители дона смогут выбрать удобную форму доставки выплаты – через банк или на дом. Отметим, что раньше доставкой выплат занимались сразу 11 организаций. Однако, с 1 мая эти обязанности будут только у Почты России.

- Жителям Ростовской области, получающим выплаты через иные доставочные организации и желающие продолжать получение на дом, не надо обращаться с новыми заявлениями о доставке. ОСФР по Ростовской области автоматически изменит организацию на Почту России, – сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, что при выборе способа получения пенсии в банке нужно подать заявление, указав все необходимые данные. Сделать это можно через портал «Госуслуги», МФЦ либо лично в клиентской службе СФР.

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