Губернатор Ростовской области сообщил об историческом минимуме по уровню безработицы в регионе

Ситуация на рынке труда стабилизировалась, а средняя зарплата выросла на почти на 14%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Ростовской области сообщил об историческом минимуме по уровню безработицы. Об этом стало известно в ходе 53-го заседания законодательного собрания Ростовской области.

По словам Василия Голубева, в прошлом году уровень безработицы достиг 0,5%. Таких показателей не было за всю историю. Также он сообщил, что за это время доходы бюджета в регионе выросли на 14%, а расходы на 21%. Ситуация на рынке труда стабилизировалась, а средняя зарплата выросла на почти на 14%.

Также губернатор отчитался и по демографии региона. На сегодня население Ростовской области составляет порядка 4,1 млн жителей, за 2022 год в регионе на свет появились 33 тысячи детей. При этом продолжительность жизни составляет 72 года.

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(Подробности)