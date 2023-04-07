В Ростове на Станиславского произошло ДТП с опрокидыванием

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошло ДТП опрокидыванием. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 7 апреля около 4 часов утра на улице Станиславского.

По предварительной информации, 44-летний водитель "Хендэ Туксон" не выбрал безопасную скорость движения. В результате он потерял управление и врезался со стоящим автомобилем "Киа Рио". От сильного удара "Хендэ" перевернулась.

- В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)