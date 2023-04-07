Заместитель главы донского Минстроя сообщил о затоваренности рынка недвижимости в Ростове

В Ростовской области до конца года должны сдать 2 млн 900 тысяч кв. метров жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области по состоянию 1 апреля 2023 года ввели в эксплуатацию уже 747 тысяч кв. метров жилья или 25 % от общего плана строительства. Об этом на пресс-конференции в издании «Интерфакс-Юг» сообщил заместитель главы донского Минстроя Сергей Вифлянцев.

По словам чиновника, всего до конца 2023 года в регионе должны сдать 2 млн 900 тысяч кв. метров. Причем около половины объектов из указанного числа возведут в донской столице. Важную роль в развитии Ростова играют инвестпроекты.

Например, сейчас в городе продолжают застройку Суворовского и Левенцовского микрорайонов. Планируется масштабно обновить левобережье. К слову, в новую территорию на левом берегу Дона инвестор намерен вложить 22 млрд рублей. Там до 2032 года должны построить 13 домов общей площадью 312 тысяч кв. метров.

Сергей Вифлянцев отметил, что сейчас в Ростове-на-Дону имеется столько квартир, что не успевают продавать. Иными словами, наблюдается контролируемое снижение спроса.

- Затоваренность рынка имеется, свободные помещения есть, но их не так много, чтобы бить тревогу. Потенциал для развития конкуренции сегодня имеется, и это подтверждает то, что застройщики выходят с предложениями. Есть определенный уровень миграции населения. Думаю, в ближайшее время спрос еще будет сохраняться, - прокомментировал Сергей Вифлянцев.

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