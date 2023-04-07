Жители Ростова-на-Дону высказались по поводу ограничений для самокатов

Необходимость ограничений отмечают 47 % опрошенных Фото: Яна АСТАХОВА

В Ростове-на-Дону почти каждый второй респондент поддержал идею об ограничениях на использование самокатов. Об этом сообщили аналитики портала SuperJob.

- Почти каждый второй ростовчанин выступает за регулирование езды на самокатах и электросамокатах. Необходимость ограничений отмечают 47 % опрошенных, против высказались только 10 %, - говорится в исследовании.

Чаще всего о необходимости новых заявляют женщины (55 % против 39 % среди мужчин). При этом люди от 35 до 44 лет поддерживают ограничения чаще молодых и более зрелых горожан.

- Ростовчане считают, что следует ограничить скорость самокатов, а также запретить водителям заезжать на тротуары. При этом пускать за руль двухколесников предлагают только людей старше 18 лет со специальным удостоверением. Многие также уверены, что нужно ввести регистрационные номера и экзамены по вождению самокатов, - добавили аналитики.

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