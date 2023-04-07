В Новочеркасске на перекрестке столкнулись три автомобиля

Машины получили механические повреждения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Сразу три автомобиля столкнулись в центре Новочеркасска. Информация об этом сегодня, 7 апреля, поступила от сотрудников отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, речь идет об аварии, которая произошла вечером 6 числа на пересечении Буденновской и Крылова.

Предварительно, ДТП устроил 52-летний водитель Hyundai Accent. Мужчина на перекрестке не уступил Chevrolet Cruze, после чего легковушка Chevrolet врезалась в Lada Niva, которая двигалась со стороны улицы Ленгника.

- Никто не пострадал, но на машинах зафиксировали механические повреждения, - сообщили в УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз просят водителей строго придерживаться правил безопасности за рулем. Нельзя отвлекаться на гаджеты или беседы, нужно постоянно следить за скоростью и боковым интервалом.

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